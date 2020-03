Vrouw Beau vond tv-show in eigen huis ’niet zo prettig’

Selly maakte zich volgens Beau zorgen over hun kinderen die gevoelige longen hebben. „Ik heb twee astmatische jongens in huis, en ook al maak ik het in mijn eentje: er moesten toch mensen een antenne neerzetten. Maar iedereen houdt zich perfect aan de regels”, aldus Beau.

De presentator begon afgelopen weekeinde aan zijn nieuwe talkshowavontuur. In Beau Blijft Binnen praat Beau over alles dat ons op dit moment bezighoudt in tijden van coronacrisis. Iedereen kan met het programma meedoen en inbellen. De eerste twee uitzendingen waren volgens Beau chaotisch maar het sloeg aan bij de tv-critici. De presentator wilde van die kritieken niets weten: „Ho maar, want die mensen maken me morgen weer af”, relativeerde hij.

RTL en Beau gaan ook de komende weken door met Beau Blijft Binnen. Zaterdag schakelden 489.000 mensen in de show, terwijl zondag 288.000 mensen naar het programma keken. „Het is niet echt een kijkcijfersucces maar als het aan mij ligt, doen we dit zolang we binnen moeten blijven.”