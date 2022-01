Full House-collega’s reageren geschokt op dood Bob Saget

John Stamos, die jarenlang samen met Saget te zien was in de populaire serie Full House van 1987 tot 1995 en later in de reboot Fuller House van 2016 tot 2020, reageerde: „Ik ben gebroken. Ik ben totaal van streek. Ik zal nooit meer zo’n vriend vinden. Ik hou zoveel van je, Bobby.” De twee waren naast collega’s ook goede vrienden, evenals dat hun vrouwen bevriend waren. Zo gingen ze vaak met z’n vieren uit eten en vierden ze belangrijke momenten samen.

Candace Cameron Bure, die Sagets oudste dochter D.J. Tanner speelde in de serie, is sprakeloos. „Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb geen woorden. Bob was een van de beste mensen die ik ooit heb gekend in mijn leven. Ik hield zoveel van hem.”

People deelt een statement van tweeling Mary-Kate en Ashley Olsen die in de serie afwisselend de rol van dochter Michelle op zich namen: „Bob was de meest liefhebbende, meelevende en genereuze man. We zijn diep bedroefd dat hij niet meer onder ons is, maar we weten dat hij ons zal blijven bijstaan om ons te leiden op de elegante manier die we van hem kennen.”

Collega Dave Coulier die zijn beste vriend Joey Gladstone speelde, schrijft op Twitter: „Mijn hart is gebroken. Ik hou van je, Bob. Voor altijd je broer, Dave.”