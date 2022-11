Premium Het beste van De Telegraaf

Gezondheidsraad adviseert minder decibellen bij optredens 'Muziek kun je ook voelen als het zachter staat'

Het advies is nu om de grens voor het geluid bij versterkte optredens terug te brengen naar 100 decibel. Ⓒ ANP

Iedereen die is uitgegaan naar een leuk feest of concert kent het wel, de piep in het oor. Frequente of langdurige blootstelling aan hard geluid, bijvoorbeeld door het bezoeken van concerten of door het gebruik van oortjes, kan leiden tot gehoorschade. De schade is dan onomkeerbaar en kan resulteren in (gedeeltelijke) doofheid. En een piep die nooit meer weggaat