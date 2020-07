Ellie Lust en tweelingzus waren verliefd op dezelfde vrouw

„Een heel kenmerkend verschil bij eeneiige tweelingen is partnerkeuze. Behalve die allereerste keer: toen zijn wij verliefd geworden op hetzelfde meisje, dezelfde vrouw”, aldus Marja Lust. „Ik herinner me dat jij degene bent geweest die mij gevraagd heeft of ik verliefd was op... laten we haar Dieneke noemen, en dat ik dat direct ontkende.”

Ellie Lust kan zich het gesprek nog goed herinneren. „We bleven in de auto zitten, en toen heb ik je dat gevraagd. Jij was met nogal veel haast naar huis gekomen, want... laten we haar Dieneke noemen was bij mij, ik had iets met haar.”

Het gesprek over ’Dieneke’ was tevens de eerste keer dat de zussen hun coming-out met elkaar bespraken.