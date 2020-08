Meghan viert verjaardag: maakt zij nu balans op?

Mocht Meghan op haar verjaardag de balans opmaken van het afgelopen half jaar, dan zou het kunnen dat ze tot de conclusie komt dat er nog maar weinig vooruitgang is gemaakt, schrijft BuzzE. Afstand creëren met de tabloids bleek bijvoorbeeld een illusie. De kritische artikelen over de ’Sussexes’ zijn alleen maar in volume toegenomen en fotografen deinzen er niet voor terug om boven hun huurhuis een drone te laten vliegen om Archie te fotograferen.

Meghan ziet haar rechtszaak tegen de Mail on Sunday verzanden in de vertragingstactiek van de uitgever. Ze heeft al meer dan 75.000 euro aan juridische kosten moeten betalen aan de Mail, die in het proces de eerste ronde won. De hertogin probeert nu te verhinderen dat vijf vriendinnen met naam en toenaam in de publiciteit komen en mogelijk zelfs moeten getuigen. De vijf hebben vorig jaar op eigen initiatief - aldus Meghan althans - met het Amerikaanse blad People gesproken om onder meer te vertellen hoe geweldig ze was en hoe ze leed onder de negatieve pers.

Tussen neus en lippen door onthulden ze dat er een briefwisseling was tussen Meghan en haar vader Thomas Markle; de Mail kreeg die privébrief vervolgens in handen en citeerde er selectief uit, hetgeen de rechtszaak uitlokte. Er zijn maar weinig journalisten die geloven dat de hertogin niet wist van de actie van haar vriendinnen. Dat zou bij ondervraging wel eens naar voren kunnen komen, waarmee de hele rechtszaak een andere wending zou nemen.

’Boze reacties’

Er is volgens de Britse pers ook niemand die gelooft dat Meghan en Harry niet hebben meegewerkt - zoals ze beweren - aan de biografie Finding Freedom die later deze maand verschijnt en waarvan al delen zijn gepubliceerd. „Het boek dat hun acties, gedachten en gevoelens van de afgelopen jaren zou verklaren, is al belachelijk gemaakt en heeft op sommige plaatsen tot boze reacties geleid”, stelde Daily Express maandag. Hun imago zou er alleen nog maar door verslechterd zijn.

Meghan heeft ook nog geen interessante contracten binnengehaald, waarmee de zo gewenste financiële zelfstandigheid kan worden bekostigd. De coronapandemie heeft daarbij natuurlijk ook niet geholpen, maar ook echtgenoot prins Harry heeft alleen maar aan invloed verloren. Zijn positionering als ’ethisch reisexpert’ via de nieuwe organisatie Travalyst werd afgelopen week meteen neergesabeld. „De boodschap is prima, maar de boodschapper is de verkeerde”, aldus een voormalige Britse minister van verkeer. Jetsetter Harry die de toerisme-industrie vraagt meer rekening te houden met het milieu zou zijn „als een vleeseter die vegetarisme voorstaat.”

Toch zou de nu 38-jarige actrice niet bij de pakken neerzitten en haar verjaardagsfeest goed hebben uitgedacht.