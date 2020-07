Bollywoodster Amitabh Bachchan na coronabesmetting in ziekenhuis

Bachchan roept in zijn tweet mensen die in de afgelopen tien dagen dicht bij hem in de buurt zijn geweest op zich te laten testen. Hij schrijft dat zijn familie inmiddels al onderzocht is.

De acteur is een van de groten in Bollywood. Hij speelde in ruim honderd films. Momenteel is hij te zien in de film Gulabo Sitabo. In 2013 was hij te zien in The Great Gatsby, een film van regisseur Baz Luhrmann.