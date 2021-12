Mötley Crüe verkoopt muziekrechten voor 150 miljoen dollar

Mötley Crüe, bestaande uit Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil en Mick Mars, heeft de afgelopen veertig jaar wereldwijd meer dan 100 miljoen albums verkocht. In 2019 kwam op Netflix biopic The Dirt uit, die de groep weer volop in de spotlight zette.

Begin 2014 kondigden de rockers aan nog één keer op tournee te gaan, waarna de band zou ophouden te bestaan. Het laatste concert vond plaats op oudejaarsavond 2015 in Los Angeles. In september van 2018 maakte Vince Neil echter bekend dat de muzikanten toch weer bij elkaar kwamen. Voor The Dirt bracht de band vier nieuwe nummers uit en eind 2019 kondigde de groep een nieuwe tournee aan. Die zou plaatsvinden in 2020, maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld naar de zomer van 2022.