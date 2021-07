Bill Cosby ’hing de komiek uit’ na vrijlating

„We zijn tot 2 uur ’s nachts opgebleven om met elkaar te lachen. Hij hing de komiek uit, zoals hij altijd doet”, laat zijn woordvoerder Andrew Wyatt weten. Cosby at zijn pizza zoals hij hem altijd het liefst had, voordat hij de cel in moest. „Een beetje verbrand, verse basilicum, mozzarella en saus. Het is zijn favoriet.”

Het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania oordeelde woensdag dat de celstraf die Cosby uitzat onrechtmatig was opgelegd. In 2005 sloot de komiek een akkoord in een civiele zaak rond het misbruik waarvan Andrea Constand hem had beschuldigd. Daardoor had hij volgens het hof niet nog een keer voor hetzelfde feit aangeklaagd mogen worden. Ook zou het inzetten van verscheidene ’karaktergetuigen’ de zaak hebben ondermijnd. De aanklagers lieten tijdens het proces meerdere andere beschuldigers spreken om zo te laten zien dat er een patroon zat in het gedrag van Cosby.

De uitspraak van het hof ging niet over de inhoud van de zaak, waarin Constand de The Cosby Show-ster ervan beschuldigde haar gedrogeerd en verkracht te hebben. Zij is een van de tientallen vrouwen die naar buiten is gekomen met verhalen over dergelijke vergrijpen door Cosby. De meeste zaken zijn echter verjaard.