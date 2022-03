Smith en Rock hebben ruzie ’bijgelegd’: ’Het is een en al liefde’

Smith gaf Rock tijdens de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen een klap, nadat de komiek een grap maakte over Jada Pinkett-Smith, de vrouw van de acteur. „Dat is geen probleem meer. Dat is over. Ik kan dat bevestigen”, zei de 52-jarige Diddy daarover. Hoe de twee zich weer hebben verzoend, liet hij in het midden. „Het is een en al liefde. Het zijn broers.” Smith zou volgens de entertainmentwebsite samen met zijn gezin ook op het Vanity Fair-feestje zijn geweest en daar uitbundig hebben gedanst.

Aanleiding voor de klap van Smith was de grap van Rock waarin hij Pinkett-Smith in verband brengt met G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Smith reageerde daar, in tweede instantie, woedend op en nadat hij Rock een klap had gegeven zei hij: „Houd de naam van mijn vrouw uit je fucking mond.” Jada Pinkett-Smith lijdt aan de haarziekte alopecia, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.

Bij het in ontvangst nemen van de Oscar voor beste acteur voor zijn rol in King Richard maakte Smith zijn excuses aan de organisatie van de Oscars. „Liefde zorgt ervoor dat je gekke dingen doet”, zei hij. De politie liet eerder aan Variety al weten dat Chris Rock geen aangifte doet.