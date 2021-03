Dakota en Elle Fanning richten eigen productiehuis op

Het productiehuis van Dakota (27) en Elle (22) gaat zowel film- als televisieprojecten ontwikkelen. Het eerste project is een serie gebaseerd op het boek The Last House van Megan Miranda, een thriller over de vriendschap tussen twee meisjes die eindigt in verraad en tragedie.

Beide zussen gingen al op zeer jonge leeftijd aan de slag in Hollywood. Dakota speelde op haar zevende een van de hoofdrollen in de film I Am Sam, waarin Sean Penn haar vader speelt. Ze werd voor haar werk genomineerd voor een SAG Award en was daarmee de jongste genomineerde ooit. In de film was Elle, toen nog geen drie jaar oud, te zien in flashbacks als de jongere versie van het personage van Dakota. Elle had op haar vierde haar eerste eigen grotere rol, in de film Daddy Day Care. De zussen zijn volgend jaar samen te zien in film The Nightingale.