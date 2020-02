Jan Smit: sinds zomer al burn-out

Jan schrapte in november en december alle afspraken uit zijn agenda wegens een keelaandoening en omdat hij te veel hooi op zijn vork had genomen. Eind januari maakte hij bekend ook de komende maanden nog niet op te treden en zich enkel op de presentatie van het Eurovisiesongfestival te richten. Eerder deze maand bleek dat Jan een burn-out heeft, iets waar hij al sinds afgelopen zomer mee worstelt. „Dat het nieuws de media gelukkig pas na 8 maanden bereikt heeft, vond ik natuurlijk niet zo heel erg.”

De zanger neemt veel rust, maar duikt af en toe ook de studio in. „Een beetje pingelen op mijn gitaar en kijken of mijn stem het nog doet... Maar dat gaat dus allemaal prima! Rust en regelmaat is wat op dit moment de klok slaat. Dat is waar ik op dit moment baat bij heb!”

Wanneer Jan weer gaat optreden, weet hij nog niet precies. „Dat doe ik enkel en alleen als mijn lichaam aangeeft dat het er klaar voor is! Ondanks de levenslessen die ik nu leer, kijk ik wel reikhalzend uit naar m’n eerste stapjes op een podium!”