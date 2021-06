Wesley Sneijder wil Yolanthe terug: ’belangrijkste doel in mijn leven’

Hoewel de twee nog niet officieel gescheiden zijn, besloten Yo en Wes in 2019 een punt achter hun huwelijk te zetten. De brunette verhuisde al snel samen met hun zoontje Xess Xava naar Los Angeles, maar Wesley geeft de moed niet op. Hij erkent wel dat hij er ’hard voor zal moeten knokken’.

„Ik heb fouten gemaakt”, vertelt hij in gesprek met Frank Evenblij in Villa Oranje over zijn stukgelopen huwelijk. „Daar heb ik nu heel veel spijt van, maar daar koop je weinig voor. (...) Ik hoop zeker dat er iets te redden valt. Het is het belangrijkste doel in mijn leven, de rest staat op een laag pitje.”

Wesley en Yolanthe waren sinds 2009 samen. Hoewel er bij de aankondiging van hun breuk tien jaar later niets bekend werd gemaakt over de reden daarvan, liet Sneijder later weten dat hij het verknald had. In zijn boek Sneijder geeft hij toe dat het tijdens feesten uit de hand is gelopen en hij op die momenten verder is gegaan met andere vrouwen dan hij had moeten doen.