Danny de Munk: ’Ik ga mijn kist in met gerechtigheid en eerherstel’

De vrouw beweert vijftien jaar geleden te zijn verkracht en deed daar vorig jaar aangifte van. De Munk zegt wel te hebben gezoend met de vrouw, maar ontkent de beschuldigingen van verkrachting. Hij sprak van een valse aangifte en deed een tegenaangifte. In november werd bekend dat De Munk niet zal worden vervolgd omdat er onvoldoende bewijs zou zijn. De Munk besloot de zaak die hij had aangespannen om de vrouw in het openbaar te horen door te zetten. Dat getuigenverhoor was in maart.

De zaak is daarmee niet af voor De Munk. De zanger gaat zijn „kist in met gerechtigheid en eerherstel”, zei hij in Shownieuws. „Het laatste woord is er nog niet over gesproken.”

Slaapproblemen

De Munk heeft nog geregeld last van de afgelopen maanden. „Ik slaap slecht, dan gebruik ik een slaappil. Omdat ik het gewoon niet kan verkroppen dat dit bij ons is gebeurd.” Wel heeft de artiest veel steun gehad aan zijn gezin. „We hebben elkaar.”