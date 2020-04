Tiger King-ster Joe Exotic in gevangenis-quarantaine

„Hij zit geïsoleerd en onze telefoongesprekken zijn ook beperkt. We hebben elkaar maar twee keer gesproken sinds hij werd overgeplaatst in quarantaine. Joe is verdrietig dat hij met niemand kan praten en dat vreet aan hem. Het is niet duidelijk wanneer hij weer uit isolatie mag”, aldus Dillon.

Hoewel Joe de komende 22 jaar in de gevangenis moet doorbrengen, piekert Passage er niet over om bij zijn man weg te gaan. „Hij heeft me meerdere malen gezegd dat ik niet alleen moet blijven en dat ik iemand moet vinden met wie ik de rest van mijn leven kan doorbrengen. Dat meent hij echt. Maar ik ben loyaal ingesteld en blijf Joe steunen. Mocht er op een gegeven moment een leuk iemand voorbij komen, dan heb ik dat gesprek met Joe tegen die tijd wel.”

Joe (57) en Dillon (24) waren pas twee maanden getrouwd toen Joe in 2018 werd gearresteerd. Hij werd veroordeeld voor het afmaken van vijf tijgerwelpjes en zijn plannen om aartsrivaal Carole Baskin om het leven te laten brengen via een huurmoordenaar.