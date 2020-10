Overleden Abdul Azim (38): Brunei’s partyprins was geliefd in Hollywood

Prins Azim, die zaterdag op 38-jarige leeftijd overleed, hing vaak rond met grote Hollywoodsterren. Zo ook met Mariah Carey. Ⓒ Getty Images

Brunei nam zaterdag afscheid van prins Abdul Azim, de tweede zoon van sultan Hassanal Bolkiah. De prins werd slechts 38 jaar en zou overleden zijn aan de gevolgen van leverkanker. Abdul Azim hield er een levensstijl op na die menig inwoner van het streng Islamitische Brunei de wenkbrauw deed fronzen: hij was niet vies van een feestje, had veel bekende Hollywoodvrienden en viel naar verluidt op mannen. Abdul Azim was een echte partyprins!