Overleden Abdul Azim (38): partyprins van Brunei was geliefd in Hollywood

Prins Abdul Azim, die zaterdag op 38-jarige leeftijd overleed, hing vaak rond met grote Hollywoodsterren. Zo ook met Mariah Carey. Ⓒ Getty Images

Brunei nam zaterdag afscheid van prins Abdul Azim, de tweede zoon van sultan Hassanal Bolkiah. Hij overleed op 38-jarige leeftijd aan de gevolgen van de auto-immuunziekte vasculitis. Prins Azim hield er een levensstijl op na die menig inwoner van het streng Islamitische Brunei de wenkbrauw deed fronzen: hij was niet vies van een feestje, had veel bekende Hollywoodvrienden en viel naar verluidt op mannen. Abdul Azim was een echte partyprins!