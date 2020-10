Domien Verschuuren: ’We mochten, het was magisch’

„We mochten gisteravond weer spelen! ’Mochten’, want dat voelt op dit moment als een voorrecht”, schrijft Domien bij een foto van hem en Chris op het podium. Veel van de shows uit de tournee werden verplaatst, maar een aantal bleef wel gewoon op de kalender staan. „In Capelle aan den IJssel speelden we onze eerste échte voorstelling en het was magisch. Een feest om dit te kunnen doen, drie jongens die per ongeluk op het podium zijn beland. We genoten extra hard, omdat ook wij niet weten hoe de komende weken er uit zullen zien.”

De dj ziet namelijk dat het weer de verkeerde kant op dreigt te gaan wat betreft het aantal coronabesmettingen in Nederland. Toch hoopt hij dat dit mensen niet ervan weerhoudt om alsnog naar het theater te gaan. „Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Er komen nieuwe maatregelen aan en die hebben we nodig. Maar wat ze ook zullen zijn: ga alsjeblieft (wanneer dat kan en mag) naar het theater. Gisteravond zag ik weer met eigen ogen hoe goed alles er is geregeld en met hoe vreselijk veel liefde er wordt gewerkt.”

„De cultuursector is kwetsbaar en krijgt al maanden onterecht harde klappen te verwerken”, vervolgt hij. „Maar er wordt gespeeld! Theatermakers op en honderden mensen achter het podium werken avond aan avond met hart en ziel zodat jij een geweldige avond kunt beleven!”

Domien is niet de eerste die mensen oproept het theater te bezoeken, zolang het nog kan. Peter Pannekoek en Sanne Wallis de Vries gingen hem voor en benadrukten hun zorg om het voortbestaan van de sector. Onder meer Chantal Janzen en Dolf Jansen steunden de oproep.