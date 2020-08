Janis Ian prijst Eva Crutzen voor At Seventeen in Zomerpromenade

De vertolking van Crutzen kreeg op sociale media veel lof en werd veelvuldig gedeeld. Zo kwam het lied onder de aandacht van Ian, die presentator Diederik Ebbinge liet weten de versie ’lovely’ te vinden. „Thank you for this!”

Janis Ian bracht het lied uit in 1975, als tweede single van haar album Between the lines. Zij raakte geïnspireerd door een artikel in The New York Times van een tienermeisje die hoopte dat haar leven na prom night beter zou worden. Ian won voor het lied de Grammy voor het beste door een vrouw vertolkte lied dat jaar. De song werd in de loop der decennia veelvuldig gebruikt in series en films, zoals Mean Girls, The End of the Fucking World, Teaching Mrs Tingle en The Simpsons. Het nummer staat al twintig jaar doorlopend in de Radio 2 Top 2000.

Zomerpromenade is een vakantie-editie van het satirische programma Promenade, waarin talkshows op televisie venijnig worden geparodieerd. In het wekelijkse programma zijn behalve Ebbinge en Crutzen ook Henry van Loon en Ton Kas te zien.