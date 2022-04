1,1 miljoen voor teruggevonden jurk uit The Wizard of Oz?

De jurk is afkomstig van The Catholic University of America in Washington. Een dramadocent kreeg de jurk in 1973 cadeau van de Hollywoodactrice Mercedes McCambridge, maar het kledingstuk raakte niet veel later zoek. De jurk werd vorig jaar tijdens renovaties gevonden in een tas, meldt NBC News. De jurk wordt op 24 mei geveild door veilinghuis Bonhams in Los Angeles.

In de film draagt Garland ook een jurk met een blouse. Dat kledingstuk leverde in 2015 ruim 1,5 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) op. Het kostuum van De bange leeuw (The Cowardly Lion) uit de film bracht in 2014 bijna 3,1 miljoen dollar (2,9 miljoen euro) op.