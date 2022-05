Tim Knol grapt om 3FM: ’Ging mis toen ze stopten mij te draaien’

„Wat is er eigenlijk allemaal met 3FM aan de hand Kan iemand dat even samenvatten? Vanaf het moment dat ze zijn gestopt met Tim Knol draaien is het wel downhill gegaan met die zender”, schrijft de zanger met enig sarcasme op Twitter. „En sinds ik er kwam werken 10 jaar geleden”, vult dj Sander Hoogendoorn, die onlangs meldde dat zijn programma Sanders Vriendenteam moet verdwijnen, hem grappend aan.

Ook Frank van der Lende, van wie eveneens de middagshow is geschrapt, is er als de kippen bij om te reageren: „Weet je nog dat je eens co-host was bij mij Tim. Zelfs meerdere keren trouwens, dat was het kantelpunt”, reageert hij. „Vlak daarna is de hele boel ingestort. Maar even zonder dollen Frank. Wat is dit allemaal voor ellende?”, vervolgt Knol weer.

Een antwoord blijft echter uit. In korte tijd is er nu bij drie shows de stekker uitgetrokken. Herman Hofman maakte maandag op de zender geëmotioneerd zijn vertrek bekend. „Het zijn zenuwslopende maanden hier bij 3FM door de reorganisatie”, aldus de dj. „Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik verlies niet alleen mijn programma, maar ik moet ook weg bij 3FM. Het voelt alsof ik gedumpt word door een vriendin waar ik tien jaar lang alles voor heb gegeven. En dat er geen reden wordt gegeven, maakt het moeilijker.”

Een woordvoerder van 3FM liet in een korte reactie weten dat de zender ’met de omroepen in gesprek is over de programmering van volgend jaar’. Een specifieke reden voor het vertrek wordt in de verklaring niet genoemd. 3FM kampt al een paar jaar met tegenvallende luistercijfers.