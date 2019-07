’Bradley Cooper en Irina Shayk delen voogdij dochter Lea’

Volgens TMZ zou alles zelfs zo harmonieus verlopen, dat de twee exen de voogdijregeling niet eens op papier hebben laten zetten. „Ze staan er zo hetzelfde in, dat ze niet de behoefte voelen om het vast te laten leggen.”

Of ze de 50/50-regeling ook in de praktijk kunnen volhouden, valt nog maar te bezien. Irina heeft een drukke carrière als model en Bradley is voor filmopnames vaak van huis. Hij zal vermoedelijk meer tijd doorbrengen in Los Angeles dan in New York.

Begin juni werd bekend dat de twee na een relatie van vier jaar uit elkaar zijn. Reden voor de breuk zou Lady Gaga zijn, met wie Cooper in A Star Is Born speelde. De acteurs kunnen het naar verluidt erg goed met elkaar vinden, té goed naar de mening van Shayk.