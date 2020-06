’Harry en Meghan mogen Archewell niet vastleggen als merk’

Het Amerikaanse patentbureau heeft de aanvraag van de Sussexes geweigerd omdat deze „te vaag” en niet volledig was. Met hun organisatie willen Harry en Meghan praatgroepen creëren die emotionele steun bieden, multimedia-onderwijs aanbieden en een website lanceren gericht op gezondheid.

Vooral de content van de website die Harry en Meghan voor ogen hebben zou te vaag en omslachtig zijn en moet verder gespecificeerd worden. Ook hebben ze hun handtekeningen niet onder de aanvraag gezet en hebben ze de administratiekosten niet betaald.

Het is niet zo dat de hertog en hertogin van Sussex hun stichting nu helemaal niet meer op kunnen zetten. Ze mogen nog wijzigingen aanpassen in hun aanvraag. Wel moeten ze dat dan voor 22 augustus doen, want anders vervalt de aanvraag.