Gwyneth Paltrow was rol in Spider-Man vergeten

Aan het eind van de stripverfilming is Gwyneth te zien als Pepper Potts, het personage dat ze ook vertolkte in de drie Iron Man-films en in de Avengers-reeks. Regisseur en acteur Jon Favreau herinnerde haar hieraan in de Netflix-kookserie The Chef Show.

„Weet je nog dat we samen in Spider-Man zaten”, vraagt hij. „We zaten niet in Spider-Man”, reageert Gwyneth, die denkt dat Jon in de war is met andere films waarin ze Pepper speelt. Nadat de regisseur de scène voor haar schetst herinnert de actrice het weer. „Oh ja! Was dat Spider-Man? Oh mijn god.”