Simone Weimans over incidenten bij NOS: ’Dat dit onder onze neus gebeurde’

Weimans, presentatrice bij de NOS, vervolgt in een bericht op Twitter: „Heb ’t er echt moeilijk mee. Hulde Marijn en al die anderen die hun verhaal vertellen.”

Schaamte

Haar collega Thomas Spekschoor, verslaggever / redacteur NOS Nieuws, reageert ook: „Ongelooflijk. Ik schaam me rot dat dit binnen onze organisatie gebeurd is.”

In de column schreef De Vries onder meer: „Wat daar gebeurd is, heeft mij geraakt tot in mijn kern. Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon.” Ze noemt niet bij naam en toenaam om wie het gaat.

Twee gevallen

Jack van Gelder heeft donderdag verteld dat zijn naam in twee gevallen is genoemd in het onderzoek dat de NOS binnen de organisatie uitvoert naar het grensoverschrijdend gedrag.

De hoofdredactie van de NOS treedt terug, zo werd eerder deze week bekend. Het personeel van NOS Sport werd donderdagmiddag geïnformeerd over de uitkomst van de inventarisatie na meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Naar aanleiding van deze inventarisatie en om „ruimte aan de cultuuromslag” te geven, gaat de directie in overleg met de hoofdredactie over „gefaseerd terugtreden, zodat veranderingen kunnen worden doorgevoerd terwijl tegelijkertijd de continuïteit en alles wat NOS Sport maakt gewaarborgd blijft.”