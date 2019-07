Zieke Sting moet Bospop alsnog afzeggen

Sting is volgens zijn management wel aan de betere hand maar heeft nog te veel last van zijn keelontsteking. „Hij vindt het vreselijk dat hij fans moet teleurstellen en kijkt ernaar uit om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland om alsnog op te treden.”

Eerder deze week moest de 67-jarige Sting al een reeks concerten afzeggen in België, Duitsland en Tsjechië vanwege zijn gezondheid. De zanger zou zondag de 39e editie van Bospop in Weert afsluiten. Die eer gaat nu waarschijnlijk naar Nile Rodgers. Een woordvoerder van het festival was zondagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.