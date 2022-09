Pinocchio maakt opnieuw lange neus

Disney heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd met live-action remake film. Dat wil zeggen dat een originele tekenfilm met echte acteurs succesvol tot leven komt zoals al eerder gebeurde met ’The lion king’, ’Aladdin’, ’Beauty & the beast’ en ’The jungle book’.

Hoewel de filmtechniek voor niets staat is de marionet in de nieuwe Disney+ liveaction film Pinocchio gelukkig nog steeds een getekende pop en geen echt lijkend jongetje geworden. Juist zoals we ons herinneren uit de klassieke tekenfilm (overigens ook nog steeds te zien op Disney+).

Blauwe fee

Of er niet ruim tachtig jaar heeft gezeten tussen de eerste stapjes die de pop zette op het witte doek in 1940 en nu. Met die beslissing vervreemdt maker Robert Zemeckis oudere fans niet. Gemixt met het acteerwerk van Tom Hanks als de kinderloze houtbewerker Gepetto en Cythia Erivo als de Blauwe fee voelt het klassieke sprookje echter wel fris aan. Ook is er nieuw karakter in de film geïntroduceerd: de hulpvaardige zeemeeuw Sofia.

Een hele nieuwe generatie kan zo met deze vertelling over de leergierige houten pop kennis maken en zijn wankele stapjes in het ’echte’ leven meebeleven, in een wereld waarin de verleidingen voor de goedgelovige marionet-jongen legio zijn. Het moraal: loop het rechte pad en dwaal niet af.

Gelukkig heeft hij gids Japie Krekel die hem bijstaat met daad én wijze raad, hij is het geweten van het houten mannetje. Pinocchio moet echter zelf leren obstakels te overwinnen, door schade en schande wijs worden en goed van kwaad leren onderscheiden. Pas dan kan hij een échte jongen worden heeft de fee voorspelt. In die zin verandert er niks door de decennia heen. En oh ja, dat liegen schiet nog steeds niet op, zo’n lange neus zit maar in de weg. Al komt het in sommige gevallen ook zeker van pas.

Regisseur Zemeckis en acteur Hanks zijn geen vreemden voor elkaar. Hanks acteerde in films als The polar express, Forrest Gump en Cast away. Zemeckis deed ervaring op in het genre met Who framed Roger Rabbit, Beowulf, A christmas carol en Welcome to Marwen.

Dat niet alleen het het thema én de titelsong When you wish upon a star klassiekers zijn blijkt er wel uit dat nog een film over de houten klaas het licht ziet. In december komt een andere Pinocchio op Netflix, een duistere stop-motion fantasyfilm/musical van Guillermo del Torro over de pop met stemmen van Ewan McGregor en Tilda Swinton.

In tegenstelling tot voorgaande live-action films, skipt Disney de filmtheaters en gaat Pinocchio direct in première op hun streamingdienst, later gevolgd door The little mermaid en Peter Pan & Wendy.