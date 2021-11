Fans dreigen met boycot Kylie Jenner om reactie op Astroworld-drama

„Travis en ik zijn er kapot van. Mijn gedachten en gebeden zijn bij de mensen die hun leven hebben verloren of gewond zijn geraakt en bij Travis, omdat ik weet hoeveel hij om zijn fans en zijn gemeenschap in Houston geeft”, aldus Kylie in een eerste reactie op het drama.

De 24-jarige Jenner, die zwanger is van haar tweede kind met Scott, heeft sinds dat berichtje geen teken van leven meer gegeven op op sociale media, waar ze normaal gesproken dagelijks actief is. En dat valt niet bepaald goed bij haar volgers. „Ik heb je ontvolgd. Hoe kun je nu stil blijven maar wel elk mascaraatje of lipglossje promoten wanneer het jou uitkomt? Omdat je er geld aan verdient. Maar als het om echt belangrijke zaken gaat, zwijg je om je reputatie niet te verknallen. Nou meid, die is bij deze verknald omdat je niks zegt”, schrijft een woedende fan.

Een ander zegt: „Iedereen moet stoppen met het kopen van haar producten, want de enige manier waarop de familie Kardashian-Jenner iets voelt is wanneer het in hun portemonnee is. Deze mensen denken alleen maar aan geld en hun imago. Maar er zijn hier mensen overleden!! En wat doet Kylie? Die zendt gedachten en gebeden...nee, daar hebben we echt wat aan. Ik ben er zo klaar voor om haar te cancellen.”