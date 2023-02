Nicolette van Dam scheurde kruisband en meniscus: ’Dit is wel een tegenvallertje’

„Nou, dit is wel een tegenvallertje”, schrijft Van Dam bij een foto van zichzelf in een rolstoel en een foto van haar behandelde been. „Gescheurde voorste kruisband en meniscus. Skiën ging hartstikke lekker. Waren zo aan het genieten. Pech toen we de skilift uitgingen en ik bleef hangen id ski’s van de kinderen.”

Ze heeft „super goede en lieve hulp gehad” om weer beneden te komen, laat de presentatrice weten. „Nu verplicht rust… wat ik heel moeilijk vind. Maar gelukkig maken we er altijd overal weer een feestje van.”

Ook Bas Smit, de man van Van Dam, deelt een foto van Van Dam met krukken. „Super zuur, maar onder de indruk van de positieve vibe van Nic want maken het gewoon helemaal gezellig”, schrijft hij. „En merk nu ineens hoeveel Nic wel niet doet in het gezin.”