Griekse kroonprins spreekt zich ook uit over Trump

„Ik doe normaal geen politieke uitspraken hier”, schreef de zoon van koning Constantijn in een boodschap op Instagram, „maar het 25e amendement is gemaakt voor wat we vandaag gezien hebben in Washington DC. De president heeft het hoogste ambt en de democratie waarvoor het staat onteerd.” Echtgenote Marie-Chantal steunde Pavlos door de boodschap ook te plaatsen. Samen heeft het paar 248.000 volgers.

Het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet maakt het mogelijk om een president uit zijn functie te zetten. De vicepresident en kabinetsleden kunnen besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Ze moeten dan een schriftelijke verklaring naar de leiders van het Congres sturen. Pence zou dan de waarnemend president worden tot het aantreden van Joe Biden op 20 januari.

Kroonprins Pavlos was niet het enige lid van een niet regerend koningshuis die reageerde op de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump. „Dit is Amerika niet, dit is de waanzin van een president! Onmiddellijke verwijdering en impeachment van Trump”, schreef de Italiaanse troonpretendent Emanuele Filiberto op Instagram. De prins van Venetië woont en werkt een groot deel van het jaar ook in de Verenigde Staten, waar hij onder meer restaurants heeft.