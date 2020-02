Jinek voor het eerst op maandag boven Op1

Voor Dijkstra en Veenhoven, in januari het meest bekeken Op1-duo, betekent dat een opvallende kijkcijferdaling. In hun eerste vier afleveringen wisten ze steeds 943.000 kijkers of meer te trekken. Maandag hadden ze onder anderen Sylvana Simons, Raymond van Barneveld en Alberto Stegeman te gast. Jinek had onder meer Dion Graus, Miljuschka Witzenhausen en Michiel Vos aan tafel.

Eva Jinek is sowieso bezig met een goede reeks. Vorige week was het de eerste week dat ze op meer avonden groter was dan Op1. Toen trok Jinek op dinsdag, woensdag en vrijdag meer kijkers.

Op primetime was Radar op NPO 1 het kijkcijferkanon met ruim 1,3 miljoen kijkers. Daaropvolgend wist Niet zonder ons, het nieuwe programma van Martine van Os, 695.000 kijkers te trekken. Op RTL 4 deden Married at First Sight en Uitstel van Executie het goed met respectievelijk 1,1 miljoen en bijna 1 miljoen kijkers, terwijl Gordon op SBS6 met 714.000 kijkers afsloot met zijn eerste reeks van het programma 100 Jaar Jong.