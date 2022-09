Antonio Banderas volgt met ’The enforcer’ voorbeeld Liam Neeson

De Spanjaard speelt Cuda, een mysterieuze latino die in Miami als ’handhaver’ werkt voor de meedogenloze maffiabaas Estelle. Wanbetalers laat ze door een straatvechter eerst flink in elkaar meppen. Komen ze dan nog niet over de brug, dan krijgen ze van Cuda de kogel. Maar als hij ontdekt dat zijn bazin minderjarige meisjes in een seksloods laat werken, keert Cuda zich tegen zijn eigen organisatie.

Met The enforcer zien we Banderas in een rol waar alleen Liam Neeson patent op leek te hebben. Die van op leeftijd zijnde wraakengel die zijn piepende en krakende lijf nog éénmaal in de actieversnelling zet om misstanden en onrecht te bestrijden. En het moet gezegd worden: de Spaanse acteerlegende overtuigt.

Banderas’ charme en soepele spel verbloemen de schmierende rol van Kate Bosworth (Blue crush, Superman returns) als de ijskoude, maar ongeloofwaardige Estelle. En dankzij Banderas’ Latijnse temperament zien we ook Cuda’s plotse en onverklaarbare gewetenswroeging maar even door de vingers. U leest: vernieuwend en hoogstaand is het allemaal niet. Maar vermakelijk is het lekker wegkijkende The enforcer zeker.

✭✭✩ (2,5 / 5 sterren)