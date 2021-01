Bo Maerten verlaat GTST

Volgens GTSTCourant wordt het een dramatische exit, want Amelie slaat op de vlucht.

Onlangs werd bekend dat Bo binnenkort voor het eerst moeder wordt. Opvallend genoeg ontdekte de actrice haar zwangerschap tijdens opnames van de nieuwe film Zwanger & Co waarin ze een studente speelt die ook zwanger raakt. „Het was heel gek”, vertelde ze aan RTL Boulevard. „Eind augustus begonnen de opnames voor Zwanger & Co. Maar ik kwam er dus ook in die periode achter dat ik zelf zwanger was. Dus dat liep heel gek in elkaar over.”

Het is niet bekend wanneer Bo is uitgerekend.