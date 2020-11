Jimi Hendrix krijgt postuum oeuvreprijs

Net als bij de vorige edities zullen verschillende Nederlandse artiesten een ode brengen aan de winnaar. Onder anderen Blaudzun, Jan Akkerman en Shirma Rouse beklimmen het podium van Gebouw-T in Bergen op Zoom. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen publiek aanwezig. De optredens zullen op 21 december in documentairevorm wereldwijd via een stream te zien zijn.

Organisator Jean-Paul Heck is tevreden met het toekennen van de gitaarprijs aan Hendrix. „Normaliter speelt de winnaar altijd belangeloos tijdens de uitreiking van de SEGA”, zegt hij over eerdere winnaars als Slash, Brian May en Joe Bonamassa. „Nu eren wij de winnaar op een hele andere manier, door de absolute gitaartop van Nederland een ode te laten brengen aan Hendrix.”