Mick Fleetwood: ’Door coke ben ik twee jaar van mijn leven vergeten’

In gesprek met Classic Rock Magazine noemt de medeoprichter en een van de naamgevers van Fleetwood Mac zichzelf ’het feestbeest van de band’. Helemaal toen een en ander ’uit de hand liep’ na het grote succes van hitalbum Rumours (1977).

„Het lijdt geen twijfel dat we goed waren uitgerust met marching powder (een eufemisme voor cocaïne, red.). Die periode wordt inmiddels zo verheerlijkt, dat het steeds meer op een oorlogsverhaal begint te lijken. En ik wil die levensstijl niet bagatelliseren, maar we waren niet van die types die over de vloer kropen met het schuim uit hun mond. Wij waren gewoon ’aan het werk’.

Geheugenverlies

Mick Fleetwood vervolgt: „Die manier van leven ging lang, héél lang, door... Stevie (Nicks, red.) heeft dit allemaal al eens verteld, dus ik vertel nu niets nieuws. Ik weet alleen wel dat ik twee jaar lang niet heb gewerkt, maar ik heb geen flauw idee wat ik toen wél deed.”

Fleetwood Mac werd in 1967 opgericht in London, en na verschillende mutaties bestaat de band, naast Mick Fleetwood, momenteel nog uit Stevie Nicks, John McVie, Christine McVie, Mike Campbell en Neil Finn. Zanger en gitarist Lindsey Buckingham, jarenlang de drijvende kracht achter de band, werd in 2018 uit de band gezet.