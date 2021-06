Hans Kraay Jr: ’Ik ben bijna doodgereden’

„Wij stapten zojuist de auto uit en je vertelde een idioot verhaal”, richt Wilfred zich tot Hans Kraay Jr. „Dat is totaal onbelangrijk”, reageert de oud-profvoetballer ongemakkelijk, nu hij de aandacht vooral bij Eriksen wil houden. Dat weerhoudt Genee er echter niet van er toch op door te gaan.

„Je had zelf iets heftigs meegemaakt onderweg”, vervolgt hij. Als ook Gijp er dan toch meer van wil weten, doet Hans alsnog zijn verhaal. „Ik was bijna doodgereden net. Niet normaal, vier gekken...”, stamelt hij. „Ik rijd bij mij de tuin uit op een boerenweggetje en er komt met 220 kilometer per uur een Audi A5 vol op me af en je kan helemaal nergens naartoe. Ik denk: ’ik ben dood’. Ik ben per toeval een weiland ingereden. Dus alles wat er nu nog komt is bonus. Maar laten we het alsjeblieft over Eriksen hebben”, besluit hij.

Eriksen viel zaterdagavond, nadat hij de bal ontving, plots voorover in het gras. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat er hulp moest komen. Op televisiebeelden was te zien hoe Eriksen een hartmassage toegediend kreeg. De voetballer is inmiddels bij kennis, zo heeft de Deense voetbalbond gemeld. „Christian Eriksen is wakker en ligt voor verdere onderzoeken in het Rigshospitalet”, meldt de bond.