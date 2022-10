Kevin Spacey blijft seksueel wangedrag ontkennen

Rapp was 14 jaar toen het vermeende incident plaatsvond op een feestje in het appartement van Spacey in Manhattan. De jonge acteur stond toen aan het begin van zijn loopbaan. Hij kon de avances van Spacey naar eigen zeggen ontwijken, maar vertelde dat hij lang last heeft gehad van de voor hem choquerende ervaring. De rechter vond echter dat de claim een herhaling was van eerdere aanklachten die Rapp tegen Spacey had ingediend.

Die aanklachten blijven wel staan, melden media in de Verenigde Staten. Ze worden door een jury beoordeeld nadat Spacey aan het woord is geweest en beide partijen slotargumenten hebben gepresenteerd.

’Ik leefde geen leugen’

Spacey heeft maandag nogmaals ontkend Rapp seksueel onheus te hebben bejegend. Ook ging hij in op een eerdere uitspraak van Rapp. Die noemde hem een bedrieger omdat hij niet uitkwam voor zijn seksuele geaardheid. De advocaat van Spacey vroeg zijn cliënt maandag wat hij vond van de beschuldiging van Rapp. „Iemand een bedrieger noemen, is, denk ik, zeggen dat je denkt dat diegene een leugen leeft”, zei de 63-jarige acteur. „Ik leefde geen leugen. Ik was gewoon terughoudend in het praten over mijn persoonlijke leven”, zei Spacey.

Rapp spande een civiele rechtszaak tegen Spacey aan en eist een schadevergoeding van 40 miljoen dollar voor onder meer het toebrengen van emotioneel leed. Hij was in 2017 de eerste van een reeks mannen die de acteur beschuldigde van seksueel wangedrag. Spacey heeft de aantijgingen altijd ontkend.