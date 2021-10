Premium Het beste van De Telegraaf

Samen vierden zij al liefdesvakantie op zonnig Curaçao: Nieuwe man in Connie’s leven is Bulldog-baas Henk de Vries

Eindelijk nieuw liefdesgeluk in het leven van Connie Breukhoven. Met Henk de Vries heeft de diva het ’momenteel erg leuk’.

Er is een nieuwe man in het leven van Connie Witteman. Dat nieuws bevestigt zij donderdag aan Privé. Het gaat om Henk de Vries, wiens naam even Hollands als onopvallend mag klinken, maar onwaarneembaar is deze Amsterdammer allerminst.