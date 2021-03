André Hazes: ’Monique is een soort god en ik ben de lul’

Aan RTL Boulevard vertelt André dat er na het huwelijksaanzoek veel tussen hem en Monique is gebeurd. De twee hadden vaak ruzie, ook waar hun zoontje Dré getuige van was. Tijdens een vakantie op Bonaire kreeg het koppel opnieuw onenigheid met elkaar en besloot André om een punt achter zijn relatie met Monique te zetten. Het verbaast de zanger dan ook dat Monique de relatiebreuk niet zag aankomen.

Het statement van Monique over de breuk was een grote verrassing voor André. Op Instagram schreef ze over de haast die ermee gemoeid was om de relatiebreuk naar buiten te brengen, ’zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen’. Volgens de zanger zit de vork heel anders in de steel. „Eergisteren heb ik Monique geappt met het bericht dat we het nieuws naar buiten moeten brengen, omdat ik werd gestalkt door de media. Daar wilde zij nog even mee wachten, maar toen kwam Story er al mee. Toen heeft zij het bevestigd met een pijnlijk statement.”

„Er wordt dus gezegd dat het nieuws naar buiten kwam, voordat we het onze zoon konden vertellen”, gaat hij verder. „Dat doet pijn. Ik wilde het Dré heel graag vertellen, want ik was er al weken klaar mee. Maar ik kon het niet vertellen, want Story kwam al met een verhaal.”

André is van mening dat er ook wel eens gekeken mag worden naar Monique. „Ik heb Monique altijd op handen gedragen en heb altijd het boetekleed aangetrokken, ook op momenten dat het eigenlijk niet nodig was. Dat doe je uit liefde en respect voor de moeder van je kind. Monique is een soort god en ik ben de lul, maar ze moet ook accepteren als het een keer niet zo is.”

Sinds de relatiebreuk heeft André geen contact meer met zijn zoontje. „Het is wel logisch, maar ik hoop dat het niet te lang duurt, want ik wil graag mijn zoon zien.”

Nieuwe liefde?

Wel heeft hij veel contact met de 25-jarige Sarah van Soelen. Hoewel André ontkent dat hij alweer een relatie zou hebben, sluit hij niet uit dat zijn vriendschap met Sarah ooit uitgroeit tot ’meer’.

Het tweetal kent elkaar van een feestje. Sarah vertrok vlak na die ontmoeting naar een afkickkliniek en is volgens André inmiddels anderhalf jaar clean. „Ik hou van een drankje, ik heb het af en toe moeilijk en dan grijp ik naar de fles. Zij snapt dat heel goed.”

De zanger ontmoette haar voordat hij Bridget Maasland ontmoette, de vrouw voor wie hij de vorige keer de moeder van zijn kind verliet.