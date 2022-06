’Surrogaat-vader’ David Foster vangt prins Harry met beide armen op

Royals

Elizabeth maakt opwachting bij installatie Camilla

Koningin Elizabeth heeft maandag haar opwachting gemaakt rondom de festiviteiten van de installatie van Camilla als lid van de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk, de 'Most Noble Order of the Garter'. De vorstin, die de laatste maanden kampt met een broze gezondheid, arriveerde met wandel...