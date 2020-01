Once Upon a Time... beste film bij Critics’ Choice Awards

Once Upon a Time... in Hollywood vertelt het fictieve verhaal van acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman Cliff Boothe (Brad Pitt) dat in de film wordt verweven met de waargebeurde tragedie rond de Charles Manson-sekte die het heeft voorzien op de buurvrouw van Dalton, actrice Sharon Tate (Margot Robbie). Pitt won zondagavond een Critics’ Choice Award voor beste mannelijke bijrol voor zijn bijdrage aan de film.

Met de winst in de belangrijkste filmcategorie van de avond versloeg Once Upon A Time... In Hollywood 1917, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, Parasite en Uncut Gems.

In de regiecategorie viel Tarantino buiten de boot. Na een gelijkspel gingen collega’s Sam Mendes (1917) en Bong Joon-ho (Parasite) er met de award vandoor.

De Critics’ Choice Awards worden jaarlijks uitgereikt door de Broadcast Film Critics Association, een groep van zo’n 300 filmrecensenten uit Noord-Amerika