MAFS-experts hebben hard hoofd in koppels B&B vol liefde

Meer dan een miljoen Nederlanders leven dagelijks mee met de liefdesperikelen van de koppels in B&B vol liefde. Ook de kenners van Married at first sight kijken mee en ze zien de nodige mismatches.

De liefdesexperts van Married at first sight kijken met hele andere ogen naar B&B vol liefde. Ⓒ Tom Cornelissen