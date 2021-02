Paris Hilton getuigt tegen kostschool

In YouTube-docu This Is Paris onthulde de realityster vorig jaar dat ze in haar jaren op de school voor moeilijk opvoedbare tieners is geslagen, gewurgd en opgesloten. Na de uitzending van het programma deelden meer oud-leerlingen, onder wie Kat von D, hun verhaal over misbruik op de school.

Paris was maandag één van de drie getuigen die spraken op verzoek van een senator in de staat, die wil dat de regels voor scholen als Provo worden aangescherpt. „Mijn naam is Paris Hilton. Ik spreek vandaag namens de honderdduizenden kinderen die op dit moment in kostscholen over het hele land verblijven”, begon ze haar getuigenis volgens People.

De realityster sprak onder meer over de gevolgen van de slechte behandeling die ze kreeg op de school. „Al twintig jaar heb ik steeds dezelfde nachtmerrie waarin ik midden in de nacht wordt gekidnapt door twee vreemden, naakt wordt gefouilleerd en in een instituut wordt opgesloten. Ik zou willen dat deze nare nachtmerrie slechts een droom was, maar dat is ’ie niet.”

Paris vertelde dat ze op de school werd afgesloten van de buitenwereld en niet als mens werd behandeld. „Zonder ooit een diagnose te krijgen, werd ik gedwongen medicijnen te slikken waardoor ik me verdoofd en uitgeput voelde. Ik heb elf maanden lang geen frisse lucht gehad. Er was geen privacy: als ik de wc gebruikte of douchte, werd ik in de gaten gehouden. Ik was zestien jaar, een kind, en voelde hun ogen de hele tijd op mijn naakte lichaam gericht staan. Ik was een kind en werd elke dag weer mensonterend behandeld.”