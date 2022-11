Johan Derksen over ’mutsje’ Mia Nicolai: ’Je schaamt je als Nederland toch dood?’

Toegegeven, Johan Derksen is niet de allergrootste fan van het Eurovisie Songfestival, maar deze keer is het niet alléén de muziek waar hij zijn gal over spuwt. In de donderdag-uitzending van Vandaag Inside wordt een video getoond, waarin Mia – in het Engels – laat weten zich niet thuis te voelen in Nederland, en Amsterdam in het bijzonder.

„Ik heb het gevoel dat ik altijd al heb geweten dat ik niet in Amsterdam of Nederland wilde wonen. Dat ik bij de wereld hoorde en niet op één plek”, zegt de zangeres. „Toen ik achttien was, ben ik gaan reizen en ben ik in mijn eentje naar New York gegaan. Uiteindelijk kwam ik daar elke zomer. New York voelde als thuiskomen. Dat was de plek waar ik wilde zijn. En ik werd altijd heel depressief als ik terug moest, omdat mijn visum afliep. En dan ging ik weer negen maanden in Amsterdam overleven en geld verdienen, zodat ik dat weer drie maanden kon uitgeven in New York.”

’Nichtenfeestje’

Mia deelde de video twee jaar geleden op haar Instagram-pagina, maar sinds bekend is dat ze samen met Dion naar Liverpool gaat, stromen de negatieve reacties onder het filmpje binnen. En ook Derksen vindt er het zijne van. „Waar haal je zo’n mutsje in godsnaam vandaan? Je schaamt je als Nederland toch dood? Als dit meisje wordt geïnterviewd, zal ze zeggen: ’Ja, ik vertegenwoordig dat kutland waar ik altijd een paar maanden per jaar moet zitten.’”

De veelbesproken opiniemaker zegt zich ’te hebben voorgenomen om níets meer met het Songfestival te doen’. „Het feest van de wansmaak. En dat is hetzelfde als met ons kabinet, dat overal baantjes uitdeelt, het is een feestje van een kleine, en hoofdzakelijk homoseksuele, sekte. Het is echt een nichtenfeestje. Die hebben dan wat jongetjes die er leuk uitzien en daarheen mogen. Het Nederlandse volk wil gewoon een goede zanger of zangeres. Het is een klein groepje dat het bekonkelt.”