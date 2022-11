Corry Konings: ’Pierre was zo’n sterke man’

Stil, dat is Corry Konings (71) van Pierre’s doodsbericht. Ze vertelt aan Privë: „Natuurlijk ben je op je 87ste kwetsbaar, maar Pierre was zo’n sterke man. Mijn mooiste herinnering aan hem is dat hij altijd bij Corry en de Rekels de tweede stem zong. Als je daar nu naar luistert, hoor je hoe bijzonder dat was! Hij belde mij ook regelmatig op met de mededeling: ben je thuis? Ik moet je even een nieuw liedje laten horen! En dan zaten we beide aandachtig te luisteren.”

„Die keer dat hij belde toen ik zwanger was van mijn dochter, en over de komst van mijn kindje een lied had geschreven, was ik tot tranen toe ontroerd. Wat kon die man toch een mooie dingen schrijven! Onze ontmoeting was ook bijzonder. De eigenaar van een platenzaak in Sint Willibrord had Pierre geattendeerd op mijn zangkunsten. Nou, laat haar dan maar een keer komen voorzingen, had Pierre gezegd. Eenmaal bij Pierre thuis, en gemeld dat ik eigenlijk kapster was, mocht ik meteen de coup van zijn vrouw Annie onder handen nemen. We werden vrienden voor het leven!”

Ben Cramer: ‘Opeens hield het contact op!’

Voor Ben Cramer (75) schreef Pierre Kartner onder meer de hits De Clown en de Eurovisiesongfestival-inzending van 1973: De Oude Muzikant. Ben herinnert zich nog goed het laatste telefoongesprek dat hij had met Pierre. „Anderhalf jaar geleden belde Pierre mij op met een voorstel voor een nieuw lied, dat uiteindelijk een oud nummer bleek te zijn. Het ging om het lied met de titel: Hoort mij aan pessimisten, dat ik eerder al eens had opgenomen. Maar volgens Pierre kon dat lied, met een paar tekstuele aanpassingen, zomaar een hit worden. Hij had een paar mooie toevoegingen bedacht over de coronacrisis. Ik zei dat ik het een pracht idee vond, en dat we er maar eens mee aan de gang moesten. Vervolgens…nooit meer wat van hem gehoord! De afgelopen anderhalf jaar heb ik vrijwel dagelijks zijn nummer gebeld, maar dan kreeg ik steeds dat vervelende antwoordapparaat. Ik vind het buitengewoon stuitend dat zijn zoon Walter mij nooit eens heeft ingelicht over Pierre’s gezondheidstoestand. Als Pierre zelf voor de zogenoemde radiostilte had gekozen, heb ik daar uiteraard begrip voor. Maar ik had het toch ook wel wenselijk gevonden als de familie mij persoonlijk even iets had laten weten. Anderhalf jaar hoor je niets…en nu is hij dood. Vreselijk jammer. Maar wat ben ik blij dat ik hem vier jaar geleden tijdens een Buma/Stemra-gala een Oeuvre Award heb mogen uitreiken. Ik zie hem nog staan, apetrots was hij. Bij die gelegenheid heb ik hem ook gezegd: jij voelt je soms ondergewaardeerd, maar kijk eens hoe je liedjes wereldwijd door grote sterren zijn vertolkt. En daarbij…je kan de rente van je royalties niet eens in je leven consumeren. Dan lach je toch iedereen uit!”

Mieke: ’Dit telefoontje had ik liever niet gehad’

Mieke Gijs (65) is ontroostbaar. „Ik heb uit verdriet, nadat ik via via was ingelicht over het overlijden van Pierre, de kruiwagen en hark gepakt en ben de tuin ingegaan om herfstbladeren bij elkaar te rapen. Het is zo onwerkelijk dat hij er niet meer is. We hebben elkaar leren kennen in 1973 toen ik als klein meisje stond te genieten op een plein in het Vlaamse Wuustwezel van de Vader Abraham-show. Op aanwijzen van een muzikant in zijn orkest werd ik toen het podium opgevraagd en mocht ik op Pierre’s schoot zitten om ’Zou het erg zijn lieve opa’ mee te zingen. De rest is geschiedenis. Onze vriendschap was uniek. Dat bewees zich onder meer enkele jaren geleden toen mijn man Marc ernstig ziek bleek te zijn. Pierre belde elke week en zei dan altijd: blijf zingen meisje, wat er ook gebeurt!”

Pierre Kartner en Mieke Gijs.

Wilma: ‘We zouden elkaar weer ontmoeten!’

Wilma Landkroon (65) was begin jaren zeventig het vrouwelijke antwoord op de immens populaire Heintje. Aan die samenwerking kwam, zeker níet door toedoen van Pierre, op een gegeven ogenblik een einde. Veertig jaar hadden ze geen contact meer met elkaar. Begin 2020, aan de vooravond van de coronacrisis, bleken Pierre en Wilma wel weer behoefte te hebben aan contact. Privé werd gevraagd om het één en ander te organiseren. Maar toen sloeg het virus toe. Wilma: „Ik begreep maar al te goed dat hij op zijn leeftijd bang was om besmet te worden. Dus we spraken af om later, als de mondkapjes af mochten, opnieuw te proberen bij elkaar te komen. Het was een grote wens van mij om weer eens met hem te praten over vervlogen tijden. Wat jammer dat het er niet meer van is gekomen!”