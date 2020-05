Coronacrisis dwarsboomt traditionele zwanentelling

David Barber, al ruim een kwart eeuw verbonden aan het Britse hof als officiële zwanenteller, noemt de afgelasting ’niet onverwacht, maar natuurlijk teleurstellend’. Normaliter worden de ’koninklijke’ zwanen in de Theems elk jaar geteld, gemeten en medisch onderzocht. De traditie stamt uit de 12e eeuw, toen de Engelse kroon het eigendomsrecht claimde van alle zwanen met lange gebogen nekken, oranje snavels en witte veren.

Destijds werden de dieren beschouwd als een delicatesse die werd geserveerd tijdens banketten, tegenwoordig heeft de Swan Upping alles te maken met natuurbehoud en educatie. Lokale schoolkinderen wonen de telling, die dit jaar zou plaatsvinden tussen 13 en 17 juli, elk jaar bij. „Het is altijd een mooie kans om hen meer te leren over de zwanen”, aldus Barber. „En om hen met eigen ogen te laten zien welke gezondheidscontroles we uitvoeren bij alle zwanen.”

Streep

Dat de dieren dit jaar niet geteld worden, betekent niet dat ze aan hun lot worden overgelaten. Barber werkt samen met verschillende dierenorganisaties om de zwanen goed te verzorgen.

De traditionele Swan Upping is het zoveelste evenement dat Buckingham Palace moet schrappen als gevolg van de wereldwijde coronacrisis. Eerder ging er al een streep door Trooping The Colour en de verschillende tuinfeesten die Elizabeth elk jaar geeft. De 94-jarige vorstin zelf verblijft in Windsor, waar ze mogelijk nog maandenlang in zelfquarantaine zit.

Chelsea Flower Show

Ook de Chelsea Flower Show kon niet doorgaan. Het jaarlijkse florafestijn is voor de Windsors een hoogtepunt in de agenda, maar kon dit jaar niet doorgaan vanwege de corona-uitbraak.

In plaats daarvan trakteerde de Britse koninklijke familie miljoenen volgers op sociale media op een lenteboeket. Koningin Elizabeth, prins Charles en Camilla en talloze andere familieleden deelden foto’s van hun favoriete bloemen.

De 94-jarige vorstin koos voor een lelietje-van-dalen, prins Charles - in zijn vrije tijd een fervent hovenier - deelde een foto van ridderspoor. Zijn vrouw Camilla prefereerde de fraaie vrouwenmantel, zo bleek uit haar foto.