Acteurskoppel Kirsten Dunst en Jesse Plemons getrouwd

„Ik kan bevestigen dat ze zijn getrouwd”, laat een woordvoerder aan Page Six weten. Het stel is afgelopen weekend getrouwd in het GoldenEye resort in Ocho Rios (Jamaica), waar Sting het lied Every Breath You Take heeft geschreven en Ian Fleming zijn James Bond-boeken heeft uitgewerkt. „Meer details worden niet gegeven”, aldus de zegsman.

Dunst vertelde LA Times eerder dit jaar dat zij en Plemons, met wie zij in The Power of the Dog speelde, elkaar al ’man en vrouw’ noemen. Zij hadden alleen hun bruiloft uitgesteld vanwege de coronapandemie, vertelde ze, en vanwege de komst van hun tweede zoontje vorig jaar, James Robert. Dat is het broertje van Ennis, die in 2018 werd geboren.