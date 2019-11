Soundos El Ahmadi valt flauw voor optreden

„Gisteravond zou ik optreden in Steenwijk. Uur voor aanvang ben ik flauwgevallen wat uiteraard niet goed is. Ik haat shows cancellen dus excuus hiervoor”, laat Soundos op Instagram weten. „De lieve mensen van het theater hebben mij goed opgevangen en we komen zsm met een nieuwe datum. Hopelijk zie ik jullie dan alsnog.”

Soundos verzekert dat haar shows van vrijdag in Amersfoort en zaterdag in Culemborg gewoon doorgaan. „En zondag doe ik lekker geen moer.”