Kris Jenner: ’Blac Chyna bedreigde Rob Kardashian met pistool’

Jenner werd vrijdag als eerste van de familie als getuige gehoord. Naar eigen zeggen had ze geen invloed op de beslissing die producenten in 2017 maakten over de toekomst van de serie Rob & Chyna, vertelde ze vrijdag. Wel gaf Jenner toe dat ze haar zorgen over Chyna aan de makers had geuit en een sms’je had gestuurd waarin ze zei dat ze „deze bitch” moesten ontslaan. Dat stuurde ze naar eigen zeggen in de hitte van de strijd. „Ik was heel boos en van streek.”

’Voor de grap’

De woede en zorgen waren bij Jenner aangewakkerd door onder meer een ruzie tussen haar zoon en Chyna waarbij laatstgenoemde volgens haar een pistool trok. Het wapen zou ze „voor de grap” tegen het hoofd van Rob hebben gezet. „Mijn dochter was zestig dagen daarvoor in een badkuip gezet, met een wapen bedreigd en overvallen. Daar was ik door getraumatiseerd. Mijn dochter was bijna dood geweest”, zei Jenner, doelend op de overval op Kim Kardashian in Parijs in 2016.

Chyna eist een bedrag van 100 miljoen dollar voor onder meer misgelopen inkomsten van de Kardashians. De familie ontkent invloed te hebben gehad op het einde van de realityserie en stelt enkel Rob te hebben willen beschermen voor de vermeende mishandeling van Chyna. Rob en Chyna hadden tussen 2016 en 2017 een knipperlichtrelatie. Ze hebben samen een nu 5-jarige dochter.