ZIEN: Charly Luske heeft sixpack!

Hoewel het verschil al duidelijk zichtbaar is, wil Charly een nog grotere spierbundel worden. „Doel: 5 kilo vetvrije spieren kweken voor eind januari”, schrijft hij bij de kiekjes. „Tips van professionals zijn van harte welkom.”

Ⓒ Instagram

Charly viel naar eigen zeggen vijf kilo af dankzij een 95 procent veganistisch dieet en het vele trainen met een personal trainer voor Dancing on Ice. De 41-jarige zanger is een van de BN’ers die deelneemt aan het kunstschaatsprogramma van SBS6 en dat betekent veel trainen. ’15 uur schaatsen de afgelopen 8 weken.’

Charly is niet de eerste bekende Nederlandse man die met zijn gespierde torso pronkt op Instagram. André Hazes ging maandag, tot groot genoegen van zijn nieuwe vlam Bridget Maasland, uit de kleren. Daarop reageerde Dries Roelvink met een foto waarop zijn ontblote bovenlijf in volle glorie te zien is in de sportschool. „Mocht je nog wat gratis tips willen hebben, kan je me altijd bellen vriend”, aldus Dries. Of de volkszanger ook Charly van wijze raad wil voorzien, is niet bekend.