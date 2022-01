Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks eerdere affaires die pianist in opspraak brachten: ’Linda vertrouwde Jeroen voor honderd procent’

Begint het nieuwe jaar voor Linda de Mol… met een scheiding? Het lijkt erop, nu haar liefdespartner Jeroen Rietbergen, pianist en orkestleider bij The Voice of Holland, met Ali B achter de schermen van dat programma ’seksueel grensoverschrijdend gedrag’ zou hebben vertoond. Rietbergen heeft dat inmiddels ook toegegeven. The Voice is door RTL per direct van het scherm verbannen. HOELANG IS JEROEN THUIS NOG WELKOM?